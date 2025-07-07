ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий «Запада» за сутки

«Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 производства США, а также три склада боеприпасов», — уточнили в МО РФ.