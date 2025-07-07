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ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Петро-Ивановка и Купянск в Харьковской области, Зелёная Долина и Торское в Донецкой Народной Республике.

«Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 производства США, а также три склада боеприпасов», — уточнили в МО РФ.