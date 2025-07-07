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ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Российские военные «нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица Сумской области», говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств», — сообщается в сводке.