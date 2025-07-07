ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

«Противник потерял более 130 военнослужащих, танк, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”, артиллерийское орудие западного производства, пикап и два склада боеприпасов», — говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Часов Яр, Федоровка, Белая Гора, Константиновка, Щербиновка и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики.