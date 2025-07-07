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ВСУ потеряли более 130 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ и танк за сутки, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял более 130 военнослужащих, танк, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”, артиллерийское орудие западного производства, пикап и два склада боеприпасов», — говорится в сводке российского военного ведомства.

По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Часов Яр, Федоровка, Белая Гора, Константиновка, Щербиновка и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики.