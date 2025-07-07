Машины с мобильными системами РЭБ будут дежурить на массовых мероприятиях в Ленобласти

В областном правительстве Александр Дрозденко рассказал об усилении мер безопасности в регионе. Основные положения включают размещение специальных машин с оборудованием радиоэлектронной борьбы. Машины будут устанавливать возле мест проведения массовых мероприятий. Подобные меры защиты уже внедрили на новых территориях.
Также теперь оповещения о воздушной угрозе через SMS-сообщения будут приходить жителям только в том случае, если атака может происходить на территории в Ленобласти.
Переключение мобильных операторов с 4G на 2G будет проходить исключительно в зонах возможного проникновения беспилотников, а не по всей территории региона.
Кроме того, Александр Дрозденко поручил досматривать автомобили, которые въезжают на парковки административных учреждений и во дворы правительственных зданий.
Руководству муниципальных образований, ответственным ведомствам, Росгвардии, МЧС и другим контролирующим структурам поручили обновить паспорта безопасности объектов социальной инфраструктуры и ключевых сооружений.