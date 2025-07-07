ВС России нанесли удары по территориальным центрам комплектования ВСУ

Как уточнило оборонное ведомство, удары нанесли бойцы оперативно-тактической авиации, ракетных войск, ударные беспилотники и артиллерия Вооруженных сил РФ.
Им удалось поразить предприятие сборки и места, где хранились беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады боеприпасов и горючего, а также пункты временного расположения украинских военных и иностранных наемников в 138 районах.
Также ВС РФ освободили села Бессаловка и Дачное в Сумской и Днепропетровской областях. Первый населенный пункт удалось взять под контроль благодаря работе подразделениям группировки войск «Север», бойцы которых продолжили двигаться в глубину обороны украинской армии. Вместе с тем военнослужащие группировки «Центр» освободили село Дачное.