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ВС России нанесли удары по территориальным центрам комплектования ВСУ

Российские военнослужащие нанесли поражение территориальным центрам комплектования украинской армии, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Источник: AP 2024

Как уточнило оборонное ведомство, удары нанесли бойцы оперативно-тактической авиации, ракетных войск, ударные беспилотники и артиллерия Вооруженных сил РФ.

Им удалось поразить предприятие сборки и места, где хранились беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады боеприпасов и горючего, а также пункты временного расположения украинских военных и иностранных наемников в 138 районах.

Также ВС РФ освободили села Бессаловка и Дачное в Сумской и Днепропетровской областях. Первый населенный пункт удалось взять под контроль благодаря работе подразделениям группировки войск «Север», бойцы которых продолжили двигаться в глубину обороны украинской армии. Вместе с тем военнослужащие группировки «Центр» освободили село Дачное.