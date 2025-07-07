ВС РФ освободили два села в Сумской и Днепропетровской областях
Бойцы группировки «Север» вытеснили противника из населенного пункта Бессаловка Сумской области. Подразделения «Центра» взяли под контроль населенный пункт Дачное Днепропетровской области.
«Север» продвинулся вперед в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали пять бригад и четыре штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск.
ВСУ потеряли порядка 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Зеленая Долина и Торское ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 210 человек. Также ВС РФ уничтожили: три боевые бронированные машины, 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, а также три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 130 военнослужащих, танк, боевую машину РСЗО «Град», артиллерийское орудие, пикап и два склада боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 440 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 11 бригад и два штурмовых полка противника в районах шести населенных пунктов ДНР.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» продавил оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Воскресенка и Карла Маркса ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 200 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийского орудия и трех станций РЭБ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Плавни Запорожской области, Михайловка и Антоновка Херсонской области.
Противник потерял до 85 боевиков, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций РЭБ, три склада боеприпасов и склад горючего.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение территориальным центрам комплектования ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных БПЛА, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиационных бомб;
- 402 БПЛА самолетного типа.