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Главное из брифинга Минобороны 7 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 7 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два села в Сумской и Днепропетровской областях

Бойцы группировки «Север» вытеснили противника из населенного пункта Бессаловка Сумской области. Подразделения «Центра» взяли под контроль населенный пункт Дачное Днепропетровской области.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвинулся вперед в Сумской области

Бойцы «Северной» группировки атаковали пять бригад и четыре штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск.

ВСУ потеряли порядка 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Зеленая Долина и Торское ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 210 человек. Также ВС РФ уничтожили: три боевые бронированные машины, 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, а также три склада боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 130 военнослужащих, танк, боевую машину РСЗО «Град», артиллерийское орудие, пикап и два склада боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 440 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 11 бригад и два штурмовых полка противника в районах шести населенных пунктов ДНР.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» продавил оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Воскресенка и Карла Маркса ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 200 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийского орудия и трех станций РЭБ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Плавни Запорожской области, Михайловка и Антоновка Херсонской области.

Противник потерял до 85 боевиков, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций РЭБ, три склада боеприпасов и склад горючего.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение территориальным центрам комплектования ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных БПЛА, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • семь управляемых авиационных бомб;
  • 402 БПЛА самолетного типа.

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