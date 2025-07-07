Главное из брифинга Минобороны 7 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Потери противника в живой силе превысили 210 человек. Также ВС РФ уничтожили: три боевые бронированные машины, 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, а также три склада боеприпасов.