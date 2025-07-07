Волгоградец Альберт Кэйхаргар с позывным «Викинг» погиб в зоне СВО

Волгоградский отряд «Бессмертный Сталинград» прощается со своим боевым товарищем Альбертом Кэйхаргаром с позывным «Викинг». Он был не просто солдатом, он был человеком чести, воином по духу и настоящим сыном своей Родины, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на депутата Госдумы Андрея Гимбатова.
«Викинг» родился в Чеченской Республике, но школьные годы провел в Суровикино Волгоградской области. Затем постигал аграрные науки в Волгоградском университете. Уже в юности Альберт питал страсть к военной истории, восхищался подвигами героев и искренне любил свою страну и традиции предков. Доблесть воина была для него высшей ценностью.
В январе 2023 года Альберт обрел семейное счастье в Волгограде, женившись на девушке из Омска. Но даже в этот день, переполненный радостью, по первому зову долга он отправился в воинскую часть. Преданность Родине для него была превыше всего. Мужчина отдал свою жизнь, защищая страну.
Альберт Кэйхаргар обретет покой на своей исторической родине — в Чеченской Республике в селе Радужное.