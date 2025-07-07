Волгоградец Альберт Кэйхаргар с позывным «Викинг» погиб в зоне СВО

В январе 2023 года Альберт обрел семейное счастье в Волгограде, женившись на девушке из Омска. Но даже в этот день, переполненный радостью, по первому зову долга он отправился в воинскую часть. Преданность Родине для него была превыше всего. Мужчина отдал свою жизнь, защищая страну.