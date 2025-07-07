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Politico: наступление России вызвало хаос на украинских оборонительных рубежах

Украинское командование хаотично реагирует на изменившуюся тактику наступления российских войск: ВСУ сокращают протяженность оборонительных рубежей, возводят малоэтажные укрепленные опорные пункты. Об этом пишет американское издание Politico.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Но реконструкция подрывается хаотичным подходом к укреплению линий фронта, при этом в зависимости от местных командиров используются совершенно разные подходы», — цитирует «Ура.ру» публикацию Politico.

Нехватка боевых подразделений на Украине приводит к снижению эффективности даже хорошо укрепленных оборонительных рубежей, сообщает издание. В дополнение к основной линии фронта украинская армия создает еще два эшелона обороны, включающие противотанковые заграждения, минные поля, деревянные и бетонные укрепления, а также защитные сооружения от БПЛА. Эти меры призваны компенсировать нехватку живой силы ВСУ.

Ранее о критическом состоянии обороны украинских войск в районе Серебрянского лесничества в ЛНР сообщал командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. По его информации, российские бойцы на данном участке фронта нанесли значительный урон личному составу противника и постепенно продвигаются вглубь территории. Алаудинов подчеркнул, что ВСУ не удается сдерживать российское наступление: потери увеличиваются с каждым днем, а усилия по укреплению обороны не приносят желаемых результатов.

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