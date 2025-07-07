«Но реконструкция подрывается хаотичным подходом к укреплению линий фронта, при этом в зависимости от местных командиров используются совершенно разные подходы», — цитирует «Ура.ру» публикацию Politico.
Нехватка боевых подразделений на Украине приводит к снижению эффективности даже хорошо укрепленных оборонительных рубежей, сообщает издание. В дополнение к основной линии фронта украинская армия создает еще два эшелона обороны, включающие противотанковые заграждения, минные поля, деревянные и бетонные укрепления, а также защитные сооружения от БПЛА. Эти меры призваны компенсировать нехватку живой силы ВСУ.
Ранее о критическом состоянии обороны украинских войск в районе Серебрянского лесничества в ЛНР сообщал командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. По его информации, российские бойцы на данном участке фронта нанесли значительный урон личному составу противника и постепенно продвигаются вглубь территории. Алаудинов подчеркнул, что ВСУ не удается сдерживать российское наступление: потери увеличиваются с каждым днем, а усилия по укреплению обороны не приносят желаемых результатов.