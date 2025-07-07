Forbes: у ВС РФ на линии фронта появился потенциальный беспилотник нового поколения

На рынке представлено огромное количество легких солнечных панелей для зарядки. Например, 5-ваттные устройства стоят менее 50 долларов, весят около 200 граммов и достаточно малы, чтобы поместиться на дроне, говорится в статье.
Как поясняет издание, FPV-дрон во время полета может потреблять более 100 Вт·ч, но на земле ему требуется всего 7 Вт·ч. Для работы камеры и другой электроники необходимо около 5 Вт·ч, поэтому солнечные батареи могут поддерживать его в режиме ожидания неограниченное время.
Беспилотники на солнечных батареях могли бы создавать высокотехнологичные «минные поля». Они могли бы управляться оператором, как нынешнее поколение засадных БПЛА, или автоматически атаковать цели, которые они обнаруживают сами или на которые их наводят другие дроны. На большое минное поле можно периодически посылать один или два БПЛА для проверки прилегающих территорий, предполагает издание.
А поскольку солнечные «дроны-ждуны» могут постоянно подзаряжаться, их можно отправлять на длительные задания на вражескую территорию. Хотя они медлительны, они могут летать низко и скрытно и совершать «прыжки» на несколько километров вперед. Их будет трудно остановить на всей границе или линии фронта, говорится в статье.
Успешность недавно обнаруженного российского дрона на солнечных батареях неизвестна, и неясно, насколько эффективны эти батареи и как они влияют на летные характеристики БПЛА. Расположение элементов на засеченном беспилотнике указывает на то, что они оказывают воздействие на тягу несущих винтов, считает Forbes.
Низкая стоимость и легкая доступность всех необходимых компонентов означают, что беспилотники могут быстро совершенствоваться и любые эволюционные успехи могут оперативно внедряться на поле боя, например как это было с оптоволоконными дронами, которые, по сути, появились из ниоткуда и за год превратились в настоящих победителей сражений, делает вывод Forbes.