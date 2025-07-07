На Украине начали закрывать ТЦК на фоне ударов ВС России

Командование Сухопутных войск ВСУ сообщило в Telegram об атаках военкоматов в Харькове и Запорожье. 7 июля по ТЦК в этих городах ударили российские дроны. В Запорожье в результате попадания в цель ранен один из сотрудников центра, в Харькове — трое служащих военкомата.