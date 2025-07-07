На Украине начали закрывать ТЦК на фоне ударов ВС России

«Винницкий областной ТЦК и СП сейчас приостанавливает свою деятельность по адресу: улица Даниила Галицкого, 31», — цитируют «Ведомости» объявление учреждения в соцсетях.
Гражданам Украины предложили временно вместо областного ТЦК обращаться с вопросами, связанными с медицинским обеспечением и социальным сопровождением, в другие учреждения.
По информации украинского информационного портала «Страна.ua», в течение последней недели военкоматы на Украине стали целями для ударов ВС России. За последнюю неделю российские войска поразили здания, где размещаются ТЦК, в Кривом Роге, Полтаве и других городах.
Командование Сухопутных войск ВСУ сообщило в Telegram об атаках военкоматов в Харькове и Запорожье. 7 июля по ТЦК в этих городах ударили российские дроны. В Запорожье в результате попадания в цель ранен один из сотрудников центра, в Харькове — трое служащих военкомата.
6 июля целью удара российских военных стало здание ТЦК в Кременчуге. 3 июля после удара ВС РФ было частично разрушено здание объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Полтаве, рассказывает РБК. В полтавской областной военной администрации заявили о гибели двух человек и ранении 11.
На Украине серию атак ВС России по военкоматам называют попыткой срыва мобилизации.
В апреле 2024 года на Украине решением Верховной рады изменены правила мобилизации. Сотрудники ТЦК теперь используют принудительные способы призыва. СМИ рассказывают о захвате подходящих по возрасту для отправки на фронт мужчин на улицах и в общественных заведениях.