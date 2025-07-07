Военкор Коц рассказал, зачем ВС России нужно продвижение в Днепропетровской области

Дачное — село в Межевском районе Днепропетровской области с населением около 100 человек. Расположено на берегу реки Волчья у границы с Донецкой Народной республикой. Это первый населенный пункт на Днепропетровщине, освобожденный российской армией, рассказывает Александр Коц. Военкор отмечает, что сам заход в Днепропетровскую область совсем не означает, что в ближайших планах российских бойцов — освобождение этого региона. Продвижение в соседней области идет в рамках операции по освобождению ДНР, считает Коц.