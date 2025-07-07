Военкор Коц рассказал, зачем ВС России нужно продвижение в Днепропетровской области

Дачное — село в Межевском районе Днепропетровской области с населением около 100 человек. Расположено на берегу реки Волчья у границы с Донецкой Народной республикой. Это первый населенный пункт на Днепропетровщине, освобожденный российской армией, рассказывает Александр Коц. Военкор отмечает, что сам заход в Днепропетровскую область совсем не означает, что в ближайших планах российских бойцов — освобождение этого региона. Продвижение в соседней области идет в рамках операции по освобождению ДНР, считает Коц.
Сейчас основные бои разворачиваются вокруг Покровска, который уже находится в полукольце. Для того, чтобы не штурмовать его в лоб, необходимо формировать оперативное окружение, обрубая логистику. Именно для этого мы и зашли на территорию Днепропетровской области.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, который перешел под контроль ВС РФ. В ведомстве отметили, что это стало возможным в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр». В зоне ответственности этой российской группировки войск украинские военнослужащие потеряли 11 пикапов, три орудия полевой артиллерии, а также более 440 военных.