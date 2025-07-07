Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Коц рассказал, зачем ВС России нужно продвижение в Днепропетровской области

Военный корреспондент медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц заявил Новостям Mail, что следующей целью группировки «Центр» может стать расположенная севернее Новопавловка, через которую проходит трасса Т0428 на Межевую и Славянку. Эти населенные пункты используются для снабжения группировки ВСУ, обороняющей Покровск (Красноармейск).

Источник: РИА "Новости"

Дачное — село в Межевском районе Днепропетровской области с населением около 100 человек. Расположено на берегу реки Волчья у границы с Донецкой Народной республикой. Это первый населенный пункт на Днепропетровщине, освобожденный российской армией, рассказывает Александр Коц. Военкор отмечает, что сам заход в Днепропетровскую область совсем не означает, что в ближайших планах российских бойцов — освобождение этого региона. Продвижение в соседней области идет в рамках операции по освобождению ДНР, считает Коц.

Сейчас основные бои разворачиваются вокруг Покровска, который уже находится в полукольце. Для того, чтобы не штурмовать его в лоб, необходимо формировать оперативное окружение, обрубая логистику. Именно для этого мы и зашли на территорию Днепропетровской области.

Александр Коц
военный корреспондент медиагруппы «Комсомольская правда»

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, который перешел под контроль ВС РФ. В ведомстве отметили, что это стало возможным в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр». В зоне ответственности этой российской группировки войск украинские военнослужащие потеряли 11 пикапов, три орудия полевой артиллерии, а также более 440 военных.