Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Битва не будет легкой»: военные эксперты отреагировали на продвижение в Днепропетровской области

Редакция Новостей Mail узнала у военных экспертов, как повлияет взятие ВС РФ первого населенного пункта в Днепропетровской области на дальнейший ход боевых действий в зоне СВО.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 7 июня, в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, о взятии которого сообщило российское военное ведомство.

Военный эксперт Андрей Марочко уверен, что заход на территорию Днепропетровской области — часть стратегического замысла российского командования по окружению группировки украинских боевиков, которая находится на западных рубежах ДНР. Он поясняет, что ВСУ серьезно закрепились на стратегических высотах, откуда их тяжело выбить, а обойдя их с тыла, задача будет решена.

Если будем продвигаться на север от Дачного, то мы вынудим украинскую группировку либо покинуть данный участок местности на территории Донецкой Народной республики, либо уничтожим их, взяв в клещи. Так что освобождение Дачного — это важный тактический успех наших войск. Более того, ведь мы можем пойти не только на север, но и на юго-запад от данного населенного пункта, а это уже запорожский участок фронта, где украинские боевики также могут оказаться в очень невыгодном положении.

Андрей Марочко
ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, эксперт, официальный представитель НМ ЛНР 2014-2019 г. подполковник ЛНР

Военкор Николай Долгачев добавляет, что российская армия продвигается по всей линии фронта и логично использовать любую возможность нанести поражение войскам противника. Он считает, что продвижение к Днепру — в первую очередь, возможность полного освобождения ДНР и Запорожья. Линия фронта формируется так, что полное освобождение конституционных регионов России, скорее всего, приведет и к занятию ряда пока еще украинских областей. Выход к Днепру исторически и геополитически оправдан, уверен военкор.

Битва за Днепропетровскую область не будет легкой. Освобождение села Дачное — это начало огромной работы. Дачное не имеет какого-то персонального стратегического значения, но имеет большое символическое. В конечном счете, в случае освобождения заметной части региона, Днепропетровская область может определить свое будущее и также, как Запорожье и Херсонщина, войти в состав России.

Николай Долгачёв
военный корреспондент

Военный корреспондент медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц считает, что следующей целью российских войск может стать расположенная севернее Новопавловка, через которую проходит трасса Т0428 на Межевую и Славянку. Через эти населенные пункты осуществляется снабжение группировки ВСУ, обороняющей Покровск (Красноармейск), рассказал Новостям Mail военкор.

Сейчас основные бои разворачиваются вокруг Покровска, который уже находится в полукольце. Для того, чтобы не штурмовать его в лоб, необходимо формировать оперативное окружение, обрубая логистику. Именно для этого мы и зашли на территорию Днепропетровской области.

Александр Коц
военный корреспондент медиагруппы «Комсомольская правда»

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области. На видео видно, как бойцы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады занимают позиции в селе.