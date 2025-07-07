«Битва не будет легкой»: военные эксперты отреагировали на продвижение в Днепропетровской области

В понедельник, 7 июня, в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, о взятии которого сообщило российское военное ведомство.
Военный эксперт Андрей Марочко уверен, что заход на территорию Днепропетровской области — часть стратегического замысла российского командования по окружению группировки украинских боевиков, которая находится на западных рубежах ДНР. Он поясняет, что ВСУ серьезно закрепились на стратегических высотах, откуда их тяжело выбить, а обойдя их с тыла, задача будет решена.
Если будем продвигаться на север от Дачного, то мы вынудим украинскую группировку либо покинуть данный участок местности на территории Донецкой Народной республики, либо уничтожим их, взяв в клещи. Так что освобождение Дачного — это важный тактический успех наших войск. Более того, ведь мы можем пойти не только на север, но и на юго-запад от данного населенного пункта, а это уже запорожский участок фронта, где украинские боевики также могут оказаться в очень невыгодном положении.
Военкор Николай Долгачев добавляет, что российская армия продвигается по всей линии фронта и логично использовать любую возможность нанести поражение войскам противника. Он считает, что продвижение к Днепру — в первую очередь, возможность полного освобождения ДНР и Запорожья. Линия фронта формируется так, что полное освобождение конституционных регионов России, скорее всего, приведет и к занятию ряда пока еще украинских областей. Выход к Днепру исторически и геополитически оправдан, уверен военкор.
Битва за Днепропетровскую область не будет легкой. Освобождение села Дачное — это начало огромной работы. Дачное не имеет какого-то персонального стратегического значения, но имеет большое символическое. В конечном счете, в случае освобождения заметной части региона, Днепропетровская область может определить свое будущее и также, как Запорожье и Херсонщина, войти в состав России.
Военный корреспондент медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц считает, что следующей целью российских войск может стать расположенная севернее Новопавловка, через которую проходит трасса Т0428 на Межевую и Славянку. Через эти населенные пункты осуществляется снабжение группировки ВСУ, обороняющей Покровск (Красноармейск), рассказал Новостям Mail военкор.
Сейчас основные бои разворачиваются вокруг Покровска, который уже находится в полукольце. Для того, чтобы не штурмовать его в лоб, необходимо формировать оперативное окружение, обрубая логистику. Именно для этого мы и зашли на территорию Днепропетровской области.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области. На видео видно, как бойцы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады занимают позиции в селе.