«Битва не будет легкой»: военные эксперты отреагировали на продвижение в Днепропетровской области

Если будем продвигаться на север от Дачного, то мы вынудим украинскую группировку либо покинуть данный участок местности на территории Донецкой Народной республики, либо уничтожим их, взяв в клещи. Так что освобождение Дачного — это важный тактический успех наших войск. Более того, ведь мы можем пойти не только на север, но и на юго-запад от данного населенного пункта, а это уже запорожский участок фронта, где украинские боевики также могут оказаться в очень невыгодном положении.