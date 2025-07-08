На Кубани участникам СВО предоставили 1058 земельных участков

«Мы видим, что департаментом и органами власти на местах работа ведется. Есть серьезные изменения. Однако многое еще впереди. Нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы этот процесс не буксовал. Совместно с муниципалитетами оперативно подключаться к решению наиболее острых вопросов. Искать и предлагать иные пути решения вопроса», — подчеркнул он.