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Над Крымом за полчаса сбили пять беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. Вечером в понедельник над Крымом дежурные средства российской ПВО в течение получаса сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 21:40 мск до 22:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Утром над Крымом также был сбит дрон ВСУ. В ночь на понедельник российская ПВО уничтожила и перехватила 91 украинский беспилотник, в том числе один над Крымом и семь — в акватории Черного моря.

Накануне силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Всего за сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.