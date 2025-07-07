Над Крымом за полчаса сбили пять беспилотников

«В период с 21:40 мск до 22:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.
Утром над Крымом также был сбит дрон ВСУ. В ночь на понедельник российская ПВО уничтожила и перехватила 91 украинский беспилотник, в том числе один над Крымом и семь — в акватории Черного моря.
Накануне силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Всего за сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.