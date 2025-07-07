Украинская армия в Константиновке столкнулась с острой нехваткой ресурсов из-за продвижения российских войск. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на слова бойца «Азова»* с позывным Макас. Он отметил, что доставка припасов, ротация войск и выполнение любых задач стали крайне затруднительными.
По версии автором материала, Константиновка превращается в ключевую цель для российских сил. Если город будет потерян, большинство населенных пунктов к северу от него окажутся под угрозой ударов российских беспилотников, подчеркивает издание.
При этом ситуация в Константиновке настолько тяжелая, что украинские солдаты опасаются даже выйти в туалет. Боевик по имени Николай в беседе с западной газетой пояснил, что такие действия теперь считаются едва ли не подвигом.
В NYT пишут, что Константиновка остается последним крупным укрепленным пунктом Украины в Донецкой области. Несмотря на поддержку Запада, включая поставки оружия и участие иностранных наемников, силы ВСУ истощены и не могут справляться с давлением, отмечает газета.
* Запрещенная в России террористическая организация.