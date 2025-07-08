На заседании ставки верховного главнокомандующего 7 июля обсудили ситуацию с украинскими вооруженными силами в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он уточнил, что основное внимание уделили Покровскому, Новопавловскому и Ореховскому направлениям, а также обстановке в Сумской области.