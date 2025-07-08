На заседании ставки верховного главнокомандующего 7 июля обсудили ситуацию с украинскими вооруженными силами в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он уточнил, что основное внимание уделили Покровскому, Новопавловскому и Ореховскому направлениям, а также обстановке в Сумской области.
Зеленский также подчеркнул, что одной из ключевых тем стало применение беспилотников. По его словам, Украине нужно нарастить производство дронов разных типов, чтобы эффективнее противостоять российским войскам.
При этом ситуация в Константиновке, как сообщает The New York Times, осложняет положение украинской армии. Украинский боец рассказал, что из-за наступления российских сил доставка ресурсов, ротация личного состава и выполнение боевых задач стали практически невозможными.
По данным издания, Константиновка превращается в стратегически важный объект для российских войск. Если город будет потерян Киевом, многие соседние населенные пункты окажутся под угрозой атак российских беспилотников.