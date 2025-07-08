Россия близка к полному освобождению ДНР: на Западе признали, что Москве остался один шаг до выполнения цели

Ситуация в Константиновке остается крайне тяжелой для украинских военных. По данным NYT, солдаты ВСУ говорят, что даже поход в туалет стал для них сложной задачей из-за постоянной угрозы. Украинский боевик Николай отметил, что такие действия теперь воспринимаются как проявление мужества.