Российская армия близка к полному освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщила американская газета The New York Times. По данным издания, успех может быть достигнут после взятия российскими войсками города Константиновка.
Этот населенный пункт, по версии авторов материала, считается ключевым, так как открывает путь к ряду городов, формирующих последний крупный оборонительный рубеж Украины в регионе.
NYT указывает, что освобождение Константиновки позволит российским беспилотникам контролировать почти все города на севере ДНР. Это станет важным шагом для Москвы в достижении ее стратегической цели — полного контроля над ДНР.
Ситуация в Константиновке остается крайне тяжелой для украинских военных. По данным NYT, солдаты ВСУ говорят, что даже поход в туалет стал для них сложной задачей из-за постоянной угрозы. Украинский боевик Николай отметил, что такие действия теперь воспринимаются как проявление мужества.
Издание подчеркивает, что Константиновка остается последним крупным укрепленным пунктом Украины в ДНР. Несмотря на поддержку Запада, включая поставки оружия и участие иностранных наемников, украинские силы испытывают нехватку ресурсов и не могут эффективно противостоять продвижению российских войск.