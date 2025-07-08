Украинские власти проигнорировали нуждающуюся пенсионерку, у которой на службу в ВСУ мобилизовали всех троих сыновей. Об этом РИА Новостям сообщил один из ее сыновей — пленный ВСУ Виктор Куропаткин.
«Не слышал, чтобы ей что-то оказали, помощь какую-то. Хотя хотелось бы. Мать старенькую бросили», — рассказал собеседник агентства.
Куропаткин уточнил, что ранее ТЦК призвали на службу двух его братьев: один впоследствии пропал без вести, а второй в настоящее время восстанавливается после полученного ранения.
При этом Куропаткин уточнил, что у раненого брата есть жена и ребенок, а у пропавшего без вести — жена и двое детей.
Ранее KP.RU писал, что активные наступательные действия российской армии заставляют украинские военные подразделения пересматривать оборонительную тактику, что приводит к настоящему хаосу.