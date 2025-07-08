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Пленный ВСУ Куропаткин рассказал об оставшейся без помощи женщине, у которой мобилизовали троих сыновей

ТАСС: Киев оставил без помощи пенсионерку, у которой ВСУ забрали троих сыновей.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти проигнорировали нуждающуюся пенсионерку, у которой на службу в ВСУ мобилизовали всех троих сыновей. Об этом РИА Новостям сообщил один из ее сыновей — пленный ВСУ Виктор Куропаткин.

«Не слышал, чтобы ей что-то оказали, помощь какую-то. Хотя хотелось бы. Мать старенькую бросили», — рассказал собеседник агентства.

Куропаткин уточнил, что ранее ТЦК призвали на службу двух его братьев: один впоследствии пропал без вести, а второй в настоящее время восстанавливается после полученного ранения.

При этом Куропаткин уточнил, что у раненого брата есть жена и ребенок, а у пропавшего без вести — жена и двое детей.

Ранее KP.RU писал, что активные наступательные действия российской армии заставляют украинские военные подразделения пересматривать оборонительную тактику, что приводит к настоящему хаосу.