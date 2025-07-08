В аэропорту Перми сняли временные ограничения

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми сняты, во время их действия на запасные аэродромы ушли два летевших в Пермь самолета, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.