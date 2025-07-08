Взятый в плен украинский военный Григорий Жемчугов призвал своих сослуживцев не сражаться за киевский режим, напомнив им, где живут дети Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко.
«У Зеленского почему-то семья в Испании и неплохо себя чувствует. Почему у Кличко один сын в Америке, оказывается, рэпер. Если его тут грохнут, то мир потеряет звезду. Второй (сын — прим. ред.) даже на украинском языке не умеет разговаривать», — отметил мужчина, слова которого приводит РИА Новости.
Жемчугов обратил внимание, что представители киевского режима подталкивают на вступление в ВСУ простых жителей Украины, а своих детей прячут за границей.
Кроме того, пленный возмутился тем, что бюджетные деньги в стране направляются не украинским военнослужащим, а расходуются на пропаганду нетрадиционных отношений и борьбу с памятниками.
Напомним, в начале июня был обнародован рассказ пленного бойца ВСУ, который заявил, что многие украинские военные считают, что умирают в боях «за сумки» супруги главы киевского режима Елены Зеленской, из-за чего у них нет желания участвовать в конфликте.