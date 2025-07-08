Пленный Жемчугов призвал сослуживцев из ВСУ не сражаться за киевский режим

«У Зеленского почему-то семья в Испании и неплохо себя чувствует. Почему у Кличко один сын в Америке, оказывается, рэпер. Если его тут грохнут, то мир потеряет звезду. Второй (сын — прим. ред.) даже на украинском языке не умеет разговаривать», — отметил мужчина, слова которого приводит РИА Новости.