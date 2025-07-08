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Группировка «Центра» сорвала ротацию ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Артиллерийский расчет группировки «Центр» сорвал ротацию украинских боевиков на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) “Гиацинт-С” 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” сорвал ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в министерстве, противник планировал произвести ротацию личного состава на подступах к Красноармейску. Выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов очередные планы украинских боевиков были успешно сорваны и враг понес серьезные потери.

«После подтверждения уничтожения цели военнослужащие опустили и замаскировали ствол орудия и убыли на запасные позиции на случай ведения ответного огня со стороны ВСУ», — отметили в военном ведомстве.