Группировка «Центра» сорвала ротацию ВСУ на красноармейском направлении

«Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) “Гиацинт-С” 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” сорвал ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в министерстве, противник планировал произвести ротацию личного состава на подступах к Красноармейску. Выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов очередные планы украинских боевиков были успешно сорваны и враг понес серьезные потери.
«После подтверждения уничтожения цели военнослужащие опустили и замаскировали ствол орудия и убыли на запасные позиции на случай ведения ответного огня со стороны ВСУ», — отметили в военном ведомстве.