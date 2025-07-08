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В Пермском крае простятся с 43-летним Сергеем Мелехиным, погибшим на СВО

Его жизнь оборвалась три месяца назад.

Друзья, родные и близкие простятся с 43-летним Сергеем Мелехиным, погибшим в бою на СВО, рассказали в администрации Сивинского муниципального округа Пермского края.

Сергей родился 10 ноября 1981 года. О том, когда именно он отправился на спецоперацию, в сообщении местных властей не упоминается. Известно лишь, что боец отправился «за ленточку» добровольцем в звании сержанта. 27 апреля 2025 года мужчина погиб.

Те, кто знал и любил Сергея Мелехина, создали в Сети страницу, посвящённую его памяти.

«Принимая участие в специальной военной операции, Сергей проявил себя как настоящий патриот. Он добровольно встал на защиту своей страны, став примером мужества и непоколебимой воли. Сергей Николаевич отличался отвагой и самоотверженностью. Его решительные действия внесли значительный вклад в обеспечение мира и спокойствия», — говорится на ней.

Траурная церемония в память о погибшем состоится 9 июля в селе Сиве. Всех, кто желает проводить бойца в последний путь, просят к 11:30 подойти к Сивинскому центру культуры и досуга" на улице Советской, 4.