В Пермском крае простятся с 43-летним Сергеем Мелехиным, погибшим на СВО

«Принимая участие в специальной военной операции, Сергей проявил себя как настоящий патриот. Он добровольно встал на защиту своей страны, став примером мужества и непоколебимой воли. Сергей Николаевич отличался отвагой и самоотверженностью. Его решительные действия внесли значительный вклад в обеспечение мира и спокойствия», — говорится на ней.