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ТАСС: в Сумской области действуют наемники из Южной Кореи

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Группы наемников из Южной Кореи действуют в составе 132-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) Вооруженных сил Украины в Сумской области.

Источник: Reuters

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Допросы военнопленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — сказал собеседник агентства.