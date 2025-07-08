ТАСС: в Сумской области действуют наемники из Южной Кореи

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
«Допросы военнопленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Группы наемников из Южной Кореи действуют в составе 132-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) Вооруженных сил Украины в Сумской области.
Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
«Допросы военнопленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — сказал собеседник агентства.