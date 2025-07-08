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Солдаты ВСУ в ДНР убили дронами 15 своих сослуживцев, сдавшихся в плен

Украинские военные нанесли удар по пленным, используя FPV-беспилотники.

Источник: Аргументы и факты

Украинские солдаты в селе Поддубное (ДНР) убили около 15 своих сослуживцев, которые сдались в плен российским военным, сообщил штурмовик Вооружённых сил РФ с позывным Гусь.

Он служит в составе 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток». Гусь уточнил, что боевики ВСУ атаковали пленных, используя беспилотники типа FPV (с видом от первого лица).

«Вот даже идет наша группа с пленными — дрон прилетает не по нам, а по пленным», — отметил боец, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в мае колумбийский наёмник, которого взяли в плен российские наёмники, рассказал, что солдаты ВСУ при отступлении расстреливали своих раненых сослуживцев, чтобы не тянуть их за собой и не создавать дополнительных проблем.