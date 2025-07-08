Украинские солдаты в селе Поддубное (ДНР) убили около 15 своих сослуживцев, которые сдались в плен российским военным, сообщил штурмовик Вооружённых сил РФ с позывным Гусь.
Он служит в составе 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток». Гусь уточнил, что боевики ВСУ атаковали пленных, используя беспилотники типа FPV (с видом от первого лица).
«Вот даже идет наша группа с пленными — дрон прилетает не по нам, а по пленным», — отметил боец, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, в мае колумбийский наёмник, которого взяли в плен российские наёмники, рассказал, что солдаты ВСУ при отступлении расстреливали своих раненых сослуживцев, чтобы не тянуть их за собой и не создавать дополнительных проблем.