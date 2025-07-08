При отступлении из села Поддубное (ДНР) украинские военные бросили несколько десятков единиц натовского вооружения. Об этом сообщил ТАСС боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Шустрый» из состава группировки «Восток».
«Мы нашли автоматы, гранаты, документы, флаг нашли, радиостанцию и все для снабжения дронов — бомбы, гранаты и снаряды, мины для миномета. По количеству там были два-три десятка единиц производства НАТО», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, что 6 июля российское военное ведомство официально объявило о взятии под контроль села Поддубное на территории Донецкой Народной Республики.
Тогда же российские подразделения уничтожили военные формирования ВСУ в нескольких населенных пунктах, нанеся урон живой силе и технике противника. Среди них — Полтавка, Ольговское, Воскресенка и другие.
Позднее Минобороны РФ опубликовало видео освобожденного донецкого села Поддубное.