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Боец Шустрый: десятки единиц вооружения НАТО оставили ВСУ в Поддубном

Боец Шустрый сообщил, что ВСУ оставили автоматы, гранаты и бомбы в освобожденном Поддубном.

Источник: Комсомольская правда

При отступлении из села Поддубное (ДНР) украинские военные бросили несколько десятков единиц натовского вооружения. Об этом сообщил ТАСС боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Шустрый» из состава группировки «Восток».

«Мы нашли автоматы, гранаты, документы, флаг нашли, радиостанцию и все для снабжения дронов — бомбы, гранаты и снаряды, мины для миномета. По количеству там были два-три десятка единиц производства НАТО», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что 6 июля российское военное ведомство официально объявило о взятии под контроль села Поддубное на территории Донецкой Народной Республики.

Тогда же российские подразделения уничтожили военные формирования ВСУ в нескольких населенных пунктах, нанеся урон живой силе и технике противника. Среди них — Полтавка, Ольговское, Воскресенка и другие.

Позднее Минобороны РФ опубликовало видео освобожденного донецкого села Поддубное.

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