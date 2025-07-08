Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским заверил его, что Вашингтон окажет Украине максимально возможную военную помощь. Однако, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Пентагона, поставки вооружений временно приостановлены.
«Трамп заверил Зеленского, что США направят столько военной помощи, сколько смогут выделить. Но, по словам представителя Пентагона, отправка по-прежнему приостановлена», — подчеркивается в публикации.
Вместе с тем глава Белого дома отметил, что не несет ответственности за прекращение поставок оружия Киеву, уверяя в открытости США для продолжения военной помощи Украине.
«Мы должны, они должны быть в состоянии защитить себя», — сказал американский лидер.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пояснила, что пауза в военной поддержке Украины связана с плановой проверкой Пентагоном всех программ помощи, которые США предоставляют разным странам.
1 июля Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет Украине из-за истощения американских запасов. На следующий день представитель Белого дома Анна Келли в эфире NBC подтвердила это решение, заявив, что оно направлено на защиту интересов США.
В Кремле прокомментировали ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок оружия Украине приближает завершение специальной военной операции.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отметил, что действия США отражают трудности с дальнейшей поддержкой Киева. По его мнению, это указывает на изменение приоритетов в американской оборонной политике.
Ранее сайт KP.RU подробно разобрался, что стоит за решением американцев по приостановке поставок вооружения Украине. По мнению военного обозревателя «Комсомольской Правды», полковника Виктора Баранца, решение США — это лишь уловка.
В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский предупредил о катастрофических последствиях для Украины в случае ее отказа от мира. По его словам, при несогласии Владимира Зеленского завершить конфликт страна попросту перестанет существовать.