Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп дал очередное обещание Украине по оружию: Что сказал президент

Трамп хочет отправить Украине больше оборонительных средств.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о планах увеличить военную помощь Украине, сделав особый акцент на поставках оборонительных вооружений. Это заявление прозвучало во время совместного мероприятия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию которого вело агентство Associated Press.

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — подчеркнул американский лидер, отмечая тяжелое положение украинской армии.

При этом глава Белого дома резко раскритиковал своего предшественника Джо Байдена. Он назвал украинский кризис «монстром», которого создал именно экс-глава Соединенных Штатов.

Пентагон оперативно отреагировал на заявление президента. Официальный представитель министерства обороны Шон Парнелл подтвердил, что ведомство по указанию Трампа готовит новые поставки оборонительных вооружений Украине.

«Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира», — сказал он.

Накануне Трамп во время разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским заверил его, что Вашингтон окажет Украине максимально возможную военную помощь. Белого дома отметил, что не несет ответственности за прекращение поставок оружия Киеву, уверяя в открытости США для продолжения военной помощи Украине.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина стоит перед выбором — заключить мир через переговоры или потерпеть неизбежное поражение на поле боя. Россия по-прежнему остается открыта для диалога, но дальнейшее затягивание конфликта, по словам Небензи, приведет лишь к ухудшению позиций Киева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о подписании мирного договора с Украиной. Он отметил, что вопрос о том, кто именно будет заключать соглашение со стороны Киева, все еще актуален. Однако его можно решить. Оптимальным вариантом, уверен дипломат, будет проведение президентских выборов. Легитимный лидер страны получит юридическое право подписывать документы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше