Президент США Дональд Трамп заявил о планах увеличить военную помощь Украине, сделав особый акцент на поставках оборонительных вооружений. Это заявление прозвучало во время совместного мероприятия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию которого вело агентство Associated Press.
«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — подчеркнул американский лидер, отмечая тяжелое положение украинской армии.
При этом глава Белого дома резко раскритиковал своего предшественника Джо Байдена. Он назвал украинский кризис «монстром», которого создал именно экс-глава Соединенных Штатов.
Пентагон оперативно отреагировал на заявление президента. Официальный представитель министерства обороны Шон Парнелл подтвердил, что ведомство по указанию Трампа готовит новые поставки оборонительных вооружений Украине.
«Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира», — сказал он.
Накануне Трамп во время разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским заверил его, что Вашингтон окажет Украине максимально возможную военную помощь. Белого дома отметил, что не несет ответственности за прекращение поставок оружия Киеву, уверяя в открытости США для продолжения военной помощи Украине.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина стоит перед выбором — заключить мир через переговоры или потерпеть неизбежное поражение на поле боя. Россия по-прежнему остается открыта для диалога, но дальнейшее затягивание конфликта, по словам Небензи, приведет лишь к ухудшению позиций Киева.
Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о подписании мирного договора с Украиной. Он отметил, что вопрос о том, кто именно будет заключать соглашение со стороны Киева, все еще актуален. Однако его можно решить. Оптимальным вариантом, уверен дипломат, будет проведение президентских выборов. Легитимный лидер страны получит юридическое право подписывать документы.