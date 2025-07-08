Трамп дал очередное обещание Украине по оружию: Что сказал президент

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о подписании мирного договора с Украиной. Он отметил, что вопрос о том, кто именно будет заключать соглашение со стороны Киева, все еще актуален. Однако его можно решить. Оптимальным вариантом, уверен дипломат, будет проведение президентских выборов. Легитимный лидер страны получит юридическое право подписывать документы.