Как писал сайт KP.RU, 24 июня стало известно, что наемник киевского режима из Великобритании Бенджамин Лео Берджесс 1992 года рождения был уничтожен российскими бойцами под Сумами. В ВСУ его знали под позывным «Волнистый попугайчик».