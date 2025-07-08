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В зоне СВО снова заметили корейцев: на этот раз на стороне ВСУ

ТАСС: южнокорейские наёмники ВСУ участвуют в боях в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

В составе 132-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, дислоцированного в Сумской области, действуют группы иностранных наемников из Южной Кореи. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что информация о присутствии южнокорейских наемников в районе села Садки была получена в ходе допросов пленных украинских военнослужащих.

«Допросы пленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 24 июня стало известно, что наемник киевского режима из Великобритании Бенджамин Лео Берджесс 1992 года рождения был уничтожен российскими бойцами под Сумами. В ВСУ его знали под позывным «Волнистый попугайчик».

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении бойцами ВС РФ крупной партии грузов военного назначения, предназначавшихся для украинской армии, на складе контейнеров в порту Одесса, а также на контейнеровозе.