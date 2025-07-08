Студенты из Башкирии уехали в зону СВО лечить раненных бойцов

«Мы со своей стороны поддержим проект и дальше, чтобы он работал. Думаю, что круг желающих будет увеличиваться, — сказал Радий Хабиров. — У каждой из вас были свои мотивы, но в одном вы схожи — хотите бескорыстно помочь тем людям, которые в этом нуждаются. А порой и доброе слово лечит».