Студенты из Башкирии уехали в зону СВО лечить раненных бойцов

Студенты-медики из Бирска Иван Поздняков и Загит Аслямов уехали добровольцами в зону СВО работать в эвакуационном госпитале. О поступке молодых людей сообщила администрация Бирского района.
Иван и Загит обратились к координаторам проекта «Первая юрта». Они сообщили им, что готовы применить свои знания на практике, причём там, где их помощь особенно нужна. Когда согласие было получено, молодые люди без колебаний отложили личные дела (у них каникулы) и отправились на прифронтовую территорию.
Напомним, цель проекта «Первой юрты» — вовлечение молодёжи в развитие гражданского общества, формирование глубокого понимания патриотизма как общенациональной ценности России.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с участниками проекта «Первая юрта» отметил, что инициатива добровольцев будет поддержана. Руководитель республики поручил проработать вопрос транспортного сопровождения групп до госпиталей и обратно.
«Мы со своей стороны поддержим проект и дальше, чтобы он работал. Думаю, что круг желающих будет увеличиваться, — сказал Радий Хабиров. — У каждой из вас были свои мотивы, но в одном вы схожи — хотите бескорыстно помочь тем людям, которые в этом нуждаются. А порой и доброе слово лечит».