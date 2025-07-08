Раненый украинский военнослужащий получает ежемесячную выплату в размере всего 800 гривен (около 1,5 тысячи рублей). Об этом РИА Новости рассказал его брат — пленный солдат ВСУ Виктор Куропаткин.
По словам пленного, его брат получил ранение под коленом, причем два осколка так и остались в теле. На эти деньги просто невозможно выжить, а устроиться на работу он не может из-за туберкулеза, которым заразился во время службы, пояснил Куропаткин.
«Сейчас он на реабилитации, туберкулезом заболел. Возможно, кто-то из его присутствующих побратимов был заражен, возможно, где-то в окопах заразился», — сказал он.
Именно заболевание стало основанием для назначения мизерного пособия. Положенную по закону единовременную выплату за ранение семья украинского военного так и не получила.
«Сказали, что нет в бюджете финансов, чтобы выплатить ему за ранение. Вот это наше государство так помогает, так бережет своего гражданина», — с горечью констатировал пленный.
Обманы с выплатами происходят на Украине регулярно. Командование ВСУ не чурается не доплачивать деньги даже иностранным наёмникам. Пленный боец ВСУ Алексей Бобров раскрыл правду об обещаниях Киева и реальном положении дел.