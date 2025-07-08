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Трамп заявил о разочаровании из-за действий России: чем огорчён президент США

Трамп: Я огорчён тем, что Россия не хочет остановиться.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп открыто выразил свое разочарование действиями России в украинском конфликте. Эмоциями глава Белого дома поделился на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент (России Владимир — ред.) Путин не останавливается», — передает слова американского лидера Associated Press.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что этого конфликта «никогда не должно было случиться».

Прежде глава США признался, что остался недоволен ходом беседы с Путиным, отметив отсутствие каких-либо подвижек в урегулировании ситуации на Украине. Разговор между президентами состоялся 3 июля.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что прогресс в украинском переговорном процессе в значительной степени зависит от позиции Киева. Представитель Кремля также указал на важность посреднической роли США.

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