Трамп заявил о разочаровании из-за действий России: чем огорчён президент США

Президент США Дональд Трамп открыто выразил свое разочарование действиями России в украинском конфликте. Эмоциями глава Белого дома поделился на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент (России Владимир — ред.) Путин не останавливается», — передает слова американского лидера Associated Press.
Трамп в очередной раз подчеркнул, что этого конфликта «никогда не должно было случиться».
Прежде глава США признался, что остался недоволен ходом беседы с Путиным, отметив отсутствие каких-либо подвижек в урегулировании ситуации на Украине. Разговор между президентами состоялся 3 июля.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что прогресс в украинском переговорном процессе в значительной степени зависит от позиции Киева. Представитель Кремля также указал на важность посреднической роли США.