Российские бойцы разгромили боевиков нацбата «Айдар»* в Сумской области

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что боевики «Айдара»* бегут с позиций в населенном пункте Новоукраинка ДНР, что находится на границе с Днепропетровской областью. Отмечалось, что паника в рядах националистов появилась после российских ударов по месту их дислокации.