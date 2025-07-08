На Сумском направлении подразделения батальона «Айдар»* понесли тяжелые потери в ходе боев за село Бессаловка. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, российские десантники в ходе интенсивных боестолкновений сначала уничтожили несколько подразделений 158-й бригады и 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Айдар»*, а затем полностью освободили населенный пункт.
«Анализ некрологов показал, что все подразделения айдаровцев* были уничтожены в Бессаловке в 20-х числах июня, после чего за оборону села отвечала 158-я отдельная механизированнная бригада», — уточнил представитель силовых структур.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что боевики «Айдара»* бегут с позиций в населенном пункте Новоукраинка ДНР, что находится на границе с Днепропетровской областью. Отмечалось, что паника в рядах националистов появилась после российских ударов по месту их дислокации.
*Запрещенная в России террористическая организация.