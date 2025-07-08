Пермский аэропорт на два часа приостанавливал работу

Через два часа временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. По информации Росавиации, в настоящее время все воздушные операции в пермском аэропорту возобновлены. Пассажирам рекомендуется уточнять расписание рейсов и возможные изменения в связи с недавними событиями.