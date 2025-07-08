Пермский аэропорт на два часа приостанавливал работу

Ночью 8 июля в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пермь (Большое Савино).
Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов, в результате чего два самолета, следовавшие в Пермь, были перенаправлены на запасные аэродромы.
Через два часа временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. По информации Росавиации, в настоящее время все воздушные операции в пермском аэропорту возобновлены. Пассажирам рекомендуется уточнять расписание рейсов и возможные изменения в связи с недавними событиями.