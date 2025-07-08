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Пермский аэропорт на два часа приостанавливал работу

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 8 июля в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пермь (Большое Савино).

Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов, в результате чего два самолета, следовавшие в Пермь, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Через два часа временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. По информации Росавиации, в настоящее время все воздушные операции в пермском аэропорту возобновлены. Пассажирам рекомендуется уточнять расписание рейсов и возможные изменения в связи с недавними событиями.