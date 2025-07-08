«Их невозможно сосчитать»: ВС России уничтожили несколько десятков командиров ВСУ в Поддубном

«В Поддубном находилась большая часть командных пунктов, практически все были разбиты ФАБами. Все командование и все остальные были уничтожены. До сих пор там несколько десятков тел находятся … Лежат фрагменты тел, их невозможно сосчитать», — приводит ТАСС слова российского военного, который уточнил, что украинская армия не забирает, не эвакуирует своих солдат.