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«Их невозможно сосчитать»: ВС России уничтожили несколько десятков командиров ВСУ в Поддубном

Боец Гусь: ВСУ концентрировали основную часть заградотрядов в Поддубном.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрировали в селе Поддубное в Донецкой Народной Республике (ДНР) большую часть командных пунктов, по которым интенсивно работали авиабомбами. В результате было уничтожено несколько десятков командиров и личный состав украинских войск. Об этом рассказал штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» российской армии с позывным Гусь.

«В Поддубном находилась большая часть командных пунктов, практически все были разбиты ФАБами. Все командование и все остальные были уничтожены. До сих пор там несколько десятков тел находятся … Лежат фрагменты тел, их невозможно сосчитать», — приводит ТАСС слова российского военного, который уточнил, что украинская армия не забирает, не эвакуирует своих солдат.

По его словам, большая часть заградотрядов ВСУ, работавших на южнодонецком направлении, концентрировалась именно в селе Поддубном. Среди погибших членов заградотрядов немало иностранных наемников.

Накануне боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Шустрый» рассказал, что при отступлении из села Поддубное военные украинской армии бросили несколько десятков единиц натовского вооружения, в том числе автоматы, гранаты и бомбы.