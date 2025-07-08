Пленный боец ВСУ рассказал о миллионных потерях и проблемах с мобилизацией: «Люди исчезают куда-то»

Сычугов, мобилизованный в 2023 году, рассказал, что попал на передовую обманным путем. Пришедший в военкомат за справкой для трудоустройства, он уже на следующий день получил повестку. Хотя мужчина пытался уклониться, сотрудники ТЦК в итоге задержали его.