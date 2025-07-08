Пленный боец ВСУ Александр Сычугов сделал заявление о масштабах потерь украинской армии. В видео, опубликованном Минобороны РФ, он заявил, что уже погибло порядка миллиона человек.
«Думаю, порядка миллиона уже погибло. Людей набирают, и они исчезают куда-то», — уточнил он.
Сычугов, мобилизованный в 2023 году, рассказал, что попал на передовую обманным путем. Пришедший в военкомат за справкой для трудоустройства, он уже на следующий день получил повестку. Хотя мужчина пытался уклониться, сотрудники ТЦК в итоге задержали его.
«Дикий недобор. Они (сотрудники ТЦК) сами не хотят служить, а заставляют служить вот таких, как 47 лет, 48 у нас в учебке были мужики», — заявил он.
Мобилизационный ресурс Украины полностью истощен, уверен пленный. В Запорожье из мужского населения остались только работники военкоматов. Особое внимание Сычугов уделил растущему количеству воинских захоронений.
«А у нас очень много обелисков стоит, кладбищ, флажков погибшим», — заключил он.
Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук сообщил о планах передислокации ТЦК в гражданские учреждения, включая больницы и школы, что, по его словам, позволит им «продолжить свою работу по уничтожению населения».