Больше двух сотен окон получили повреждения из-за БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области после атаки и последующей ликвидации БПЛА повреждения получили более 270 окон в зданиях. К этому моменту 26 окон уже восстановили, по остальным сделали замеры. Эту информацию озвучили на расширенном оперативном совещании в донском правительстве.
Всего ущерб получили: 21 жилой дом, в том числе 19 многоквартирных, три социально важных объекта и девять объектов различных видов собственности. Поступило 172 заявления от 239 человек. 16 эвакуированных пострадавших разместили в одной из гостиниц Азова.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал ускорить перечисление единовременных выплат пострадавшим.
— Помощь должна быть своевременно оказана людям. Техническое обследование домов может занять больше времени, но то, что можно сделать оперативно, нужно сделать, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, ночью 4 июля военные ликвидировали в небе над Ростовской областью 26 беспилотников. Под атакой оказались десять городов и районов Дона.