Российский боец закрыл собой мужчину, спасая его от дрона: боевики ВСУ пытались убить мирного

Российский боец во время эвакуации мирных жителей из Богатыря в ДНР закрыл собой мужчину, которого ВСУ попытались убить с помощью дрона. Об этом рассказал штурмовик ВС РФ с позывным Гусь. Его слова передает ТАСС.
Как известно, расположенное в Донецкой Народной Республике село Богатырь было освобождено еще в мае 2025 года. Однако подробности долгое время оставались неизвестными. Теперь же Гусь раскрыл некоторые детали. Он отметил, что тогда ВСУ также не изменяли своим тактикам и продолжали атаковать мирное население. Под ударом оказался мужчина.
«Последний раз группу, когда выводили, было такое, что ударил дрон, наш боец закрыл собой гражданского. Наш человек сильно пострадал от этого, у него множественные осколки», — сказал Гусь.
Он также отметил, что мирный житель практически не пострадал. У него были небольшие осколочные ранения, однако госпитализация не понадобилась.
Немногим ранее глава Чувашии Олег Николаев рассказал, как российский боец во время нахождения в зоне СВО лишился ноги и зрения, но даже не подумал сдаваться. Он самостоятельно выбрался из опасной зоны, после чего был госпитализирован. Теперь военнослужащий идет на поправку. Врачи вернули ему зрение, а также поставили протез. Сам боец признается, что до сих пор хочет служить Родине.