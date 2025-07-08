Российский боец закрыл собой мужчину, спасая его от дрона: боевики ВСУ пытались убить мирного

Немногим ранее глава Чувашии Олег Николаев рассказал, как российский боец во время нахождения в зоне СВО лишился ноги и зрения, но даже не подумал сдаваться. Он самостоятельно выбрался из опасной зоны, после чего был госпитализирован. Теперь военнослужащий идет на поправку. Врачи вернули ему зрение, а также поставили протез. Сам боец признается, что до сих пор хочет служить Родине.