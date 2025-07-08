Эксперт раскрыл направления СВО, куда могут отправить бойцов КНДР

Ранее американские СМИ сообщили о направлении новой группировки бойцов из Северной Кореи в зону СВО. Предположительно, контингент военнослужащих составит 30 тысяч человек. Журналисты заявили, что прибывшие военные усилят уже находящиеся в России подразделения в количестве 11 тысяч человек. По данным СМИ, обеспечение корейских военнослужащих оборудованием, боеприпасами и оружием возьмет на себя российская сторона, Минобороны РФ организует совместную продуктивную работу российских и корейских группировок, передает «Инфо 24».
Василий Дандыкин напомнил, что бойцы из Северной Кореи при освобождении Курской области продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Эксперт считает, что если КНДР направит в Россию на СВО новые крупные подразделения, то окажет действенную поддержку российским войскам. Еще одно преимущество участия корейских бойцов в СВО — приобретение ими реального боевого опыта.
Василий Дандыкин предположил, что северокорейских бойцов могут направить в ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Он назвал их участие в СВО законным — привлечение военнослужащих из Северной Кореи допускает Конституция РФ и производится в соответствии с договором о стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна. Дандыкин обратил внимание, что новые регионы являются территорией России, что закреплено в основном законе страны.
«В ДНР, Херсонской и Запорожской областях еще очень много работы, поэтому их помощь не будет лишней. У нас с КНДР договор о стратегическом партнерстве, в рамках которого северокорейцы помогают нам на поле боя, а мы помогаем им в других сферах и вопросах, которые не подлежат разглашению», — объяснил эксперт.
Напомним, участие северокорейских войск совместно с ВС РФ в освобождении Курской области признал Генштаб Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поблагодарил Северокорейскую республику за поддержку и помощь.
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу после визита в Пхеньян сообщал, что Северная Корея отправит в Россию тысяч саперов и пять тысяч военных строителей.