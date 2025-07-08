Эксперт раскрыл направления СВО, куда могут отправить бойцов КНДР

«В ДНР, Херсонской и Запорожской областях еще очень много работы, поэтому их помощь не будет лишней. У нас с КНДР договор о стратегическом партнерстве, в рамках которого северокорейцы помогают нам на поле боя, а мы помогаем им в других сферах и вопросах, которые не подлежат разглашению», — объяснил эксперт.