NYT: Россия скоро освободит всю территорию ДНР

NYT утверждает, что сейчас Россия контролирует более двух третей региона. Чтобы полностью завладеть ДНР, армии России необходимо занять городские центры, важные для логистики украинской армии. Одной из значимых локаций является город Константиновка. По мнению СМИ, если ВС РФ удастся его занять, то соседние населенные пункты, в которых сейчас располагаются ВСУ, будут в досягаемости российских беспилотников.