NYT: Россия скоро освободит всю территорию ДНР

Журналисты издания для подготовки репортажа побывали вблизи линии противостояния украинских и российских войск и пообщались с бойцами ВСУ. В статье говорится о тяжелом положении украинцев, которые пытаются удержать летнее наступление России в Донецкой области.
NYT утверждает, что сейчас Россия контролирует более двух третей региона. Чтобы полностью завладеть ДНР, армии России необходимо занять городские центры, важные для логистики украинской армии. Одной из значимых локаций является город Константиновка. По мнению СМИ, если ВС РФ удастся его занять, то соседние населенные пункты, в которых сейчас располагаются ВСУ, будут в досягаемости российских беспилотников.
Издание пишет, что российские войска уже сформировали котел вокруг украинских бригад, обороняющих Константиновку, сообщают «Ведомости». ВСУ попало в ловушку и не в состоянии провести смену личного состава или эвакуировать тех, кто получил ранения.
Минобороны РФ регулярно сообщает об освобождении населенных пунктов в ДНР. 6 июля российские подразделения заняли Поддубное, 4 июля взяли под контроль Предтечино.