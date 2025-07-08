ВСУ атаковали Белгородскую область более 110 беспилотниками за сутки

По информации губернатора, за минувшие сутки 49 населенных пунктов в семи приграничных районах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 74 боеприпаса и зафиксированы атаки 116 беспилотников, из них сбиты 35 дронов. Различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, одном многоквартирном доме, двух объектах связи, коммерческом объекте и 19 транспортных средствах.
«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Графовка, Ивановка, Максимовка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе и хутору Бондаренков совершены атаки 33 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. Кроме того, в районе села Новая Таволжанка зафиксирован прилёт одного боеприпаса — обошлось без последствий. Вчера в областную клиническую больницу обратилась женщина, которая получила баротравму в ночь на 7 июля в Шебекино. Пострадавшая госпитализирована», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 17 беспилотников. В Борисовском районе три населенных пункта атакованы 5 беспилотниками, ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребёнок. Он госпитализирован в детскую областную больницу. Валуйский округ атакован 8 БПЛА. В Волоконовском районе шесть населенных пунктов атакованы 17 беспилотниками, ранен мужчина. По Грайворонскому округу выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 12 беспилотниками. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 56 боеприпасами и атакам 24 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.