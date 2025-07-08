Урюпинск простится с участником СВО Денисом Тарасовым

Денис Тарасов скончался в поселке Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Ему было 42 года, у него остались мать, жена и дочь.
Прощание с героем начнется в 10.30 у дома, где он жил. В 11.15 состоится отпевание в Покровском храме, а в 12.00 — траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят бойца в хуторе Попов.
Администрация Урюпинска выражает соболезнования родным и близким Дениса Тарасова.
«Мы разделяем вашу боль утраты и испытываем гордость за мужество нашего земляка», — говорится в некрологе.
Память о Денисе Сергеевиче останется в сердцах многих знавших его людей.
«Волгоградская правда.ру» также приносит искренние соболезнования родным и близким Дениса Тарасова в связи с его гибелью.