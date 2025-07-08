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Урюпинск простится с участником СВО Денисом Тарасовым

9 июля в Урюпинске Волгоградской области состоится прощание с рядовым Денисом Тарасовым, погибшим в зоне специальной военной операции. Боец проявил мужество при выполнении боевого задания.

Денис Тарасов скончался в поселке Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Ему было 42 года, у него остались мать, жена и дочь.

Прощание с героем начнется в 10.30 у дома, где он жил. В 11.15 состоится отпевание в Покровском храме, а в 12.00 — траурная церемония в сквере Павших борцов. Похоронят бойца в хуторе Попов.

Администрация Урюпинска выражает соболезнования родным и близким Дениса Тарасова.

«Мы разделяем вашу боль утраты и испытываем гордость за мужество нашего земляка», — говорится в некрологе.

Память о Денисе Сергеевиче останется в сердцах многих знавших его людей.

«Волгоградская правда.ру» также приносит искренние соболезнования родным и близким Дениса Тарасова в связи с его гибелью.