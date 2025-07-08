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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петро-Ивановка и Купянск в Харьковской области, Среднее, Зеленая Долина и Торское в Донецкой Народной Республике.

«Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 28 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.