Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петро-Ивановка и Купянск в Харьковской области, Среднее, Зеленая Долина и Торское в Донецкой Народной Республике.
«Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 28 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.