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ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий «Южной»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили более 190 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял более 190 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, пять пикапов, три артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке российского военного ведомства.

По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Звановка, Катериновка, Серебрянка, Северск, Часов Яр, Белая Гора, Константиновка, Щербиновка и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики.