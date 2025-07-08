ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили свыше 430 военнослужащих, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.