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ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 430 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили свыше 430 военнослужащих, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.