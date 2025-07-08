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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоивановка, Новая Сечь, Кондратовка, Юнаковка, Садки и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малый Бурлук, Гатище и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы», — отмечает МО РФ.