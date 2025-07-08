ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах», — говорится в сообщении.