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ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, ПВО уничтожила 202 беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах», — говорится в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типаЮ, отмечается также в сводке МО РФ.