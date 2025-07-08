«Север» улучшил тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали четыре бригады, десантно-штурмовой и штурмовой полки ВСУ в районах шести населенных пунктов, в Харьковской области — две бригады противника в районах населенных пунктов Малый Бурлук, Гатище и Волчанск.
ВСУ потеряли порядка 185 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и станцию РЭБ.
Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Среднее, Зеленая Долина и Торское ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 205 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину HMMWV, 28 автомобилей, 155-мм САУ Krab, три станции РЭБ, а также пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» передвинулась на выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 190 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV, пять пикапов, три артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и станцию РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 430 боевиков
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали восемь бригад и два штурмовых полка противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 430 военнослужащих, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» углубился в оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Воскресенка и Карла Маркса ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 215 человек. Также противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, 15 автомобилей и двух артиллерийских орудий.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области.
Противник потерял до 80 боевиков, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и шесть складов боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 202 БПЛА самолетного типа.