Главное из брифинга Минобороны 8 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали четыре бригады, десантно-штурмовой и штурмовой полки ВСУ в районах шести населенных пунктов, в Харьковской области — две бригады противника в районах населенных пунктов Малый Бурлук, Гатище и Волчанск.