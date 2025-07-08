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Главное из брифинга Минобороны 8 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 8 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил тактическое положение

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали четыре бригады, десантно-штурмовой и штурмовой полки ВСУ в районах шести населенных пунктов, в Харьковской области — две бригады противника в районах населенных пунктов Малый Бурлук, Гатище и Волчанск.

ВСУ потеряли порядка 185 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и станцию РЭБ.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Среднее, Зеленая Долина и Торское ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 205 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину HMMWV, 28 автомобилей, 155-мм САУ Krab, три станции РЭБ, а также пять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» передвинулась на выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 190 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV, пять пикапов, три артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и станцию РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 430 боевиков

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали восемь бригад и два штурмовых полка противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 430 военнослужащих, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» углубился в оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Воскресенка и Карла Маркса ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 215 человек. Также противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, 15 автомобилей и двух артиллерийских орудий.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области.

Противник потерял до 80 боевиков, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и шесть складов боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 202 БПЛА самолетного типа.