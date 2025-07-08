В Москве простились с погибшим в Курской области генералом Гудковым

На военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах состоялась Церемония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым, погибшим 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
Там отметили, что в траурной церемонии приняли помимо родных и близких генерала приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и руководящий состав военного ведомства, а также представители федеральных органов исполнительной власти, военнослужащие и ветераны.
О гибели Гудкова стало известно в начале июля. Он погиб во время боевой работы в приграничном районе в Курской области, сообщало Минобороны.
Вместе с Гудковым погиб еще один офицер — Нариман Шихалиев, сообщал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Президент России Владимир Путин наградил Гудкова посмертновторой медалью «Золотая Звезда». Генерал фактически стал первым в современной истории России дважды Героем России.