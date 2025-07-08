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В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Взрывы вновь раздаются во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Ранее во вторник телеканал «Общественное» уже сообщало о взрывах в Херсоне.

«В Херсоне в третий раз за день слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.