Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

«Восьмого июля около 17:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.
До этого в Минобороны рассказали, что за прошедшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 202 украинских дрона. Кроме того, военные сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Утром 8 июля стало известно, что боец Вооруженных сил (ВС) России закрыл собой жителя населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР), когда его пытался атаковать украинский дрон. Военный сильно пострадал, у него множественные осколки. Мирный житель также получил небольшие осколочные ранения, при этом госпитализация ему не потребовалась.